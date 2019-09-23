Цорн лайкнул комментарий «Кличко курит в сторонке» под видео с Кононовым

Генеральный директор футбольного клуба «Спартак» Томас Цорн лайкнул шуточный комментарий под видео в социальных сетях, на котором главный тренер команды Олег Кононов произносит мотивационную речь.

«Кличко нервно курит в сторонке», — написал под роликом в Instagram один из пользователей.

Цорн же оценил этот комментарий лайком.

Кононов возглавил «Спартак» в ноябре 2018 года. После десяти туров «Спартак» занимает седьмую строчку в таблице РПЛ, набрав 14 очков. Команда потерпела три поражения подряд.

Ранее экс-теннисист Евгений Кафельников заявил, что у «Спартака» квалифицированный тренер, с которым победы придут обязательно.