Кафельников: у «Спартака» квалифицированный тренер, с которым победы придут обязательно

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Бывшая первая ракетка мира, олимпийский чемпион 2000 года по теннису Евгений Кафельников, который является болельщиком московского футбольного клуба «Спартак», написал в социальных сетях сообщение о тренере команды.
Кафельников: у «Спартака» квалифицированный тренер, с которым победы придут обязательно
  • РИА Новости

«У нас, красно-белых, квалифицированный тренер, с которым победы придут обязательно», — написал Кафельников в Twitter.

Он также отметил, что готов снова взять сезонный абонемент на все домашние матчи команды, от которого он ранее отказался.

До этого Кафельников неоднократно призывал главного тренера Олега Кононова к отставке.

Кононов возглавил «Спартак» в ноябре 2018 года. После десяти туров «Спартак» занимает седьмую строчку в таблице РПЛ, набрав 14 очков. Команда потерпела три поражения подряд.

Ранее бывший нападающий «Спартака» Валерий Шмаров заявил, что отставка Кононова может ничего не поменять в команде.

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