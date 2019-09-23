Кафельников: у «Спартака» квалифицированный тренер, с которым победы придут обязательно
- РИА Новости
«У нас, красно-белых, квалифицированный тренер, с которым победы придут обязательно», — написал Кафельников в Twitter.
Он также отметил, что готов снова взять сезонный абонемент на все домашние матчи команды, от которого он ранее отказался.
До этого Кафельников неоднократно призывал главного тренера Олега Кононова к отставке.
Кононов возглавил «Спартак» в ноябре 2018 года. После десяти туров «Спартак» занимает седьмую строчку в таблице РПЛ, набрав 14 очков. Команда потерпела три поражения подряд.
Ранее бывший нападающий «Спартака» Валерий Шмаров заявил, что отставка Кононова может ничего не поменять в команде.