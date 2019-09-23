Эксперт не уверен, что отставка Кононова поможет изменить ситуацию в «Спартаке»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Шмаров высказал мнение о возможной смене главного тренера команды на фоне неудовлетворительных результатов.

«Я не уверен, что отставка Кононова пойдёт на пользу. Да, многие о ней говорят, но есть ли у этих людей уверенность, что дальше будет лучше? Никто не способен предсказать будущее. Вот я читаю список кандидатов на место Кононова — это отличные ребята, многообещающие тренеры и мои хорошие друзья. Но у меня нет уверенности, что в такой сложной ситуации даже эти люди, оставившие глубокий след в истории клуба, сразу всё исправят», — приводит слова Шмарова «Советский спорт».

Олег Кононов возглавил «Спартак» в ноябре 2018 года. После десяти туров «Спартак» занимает седьмую строчку в таблице РПЛ, набрав 14 очков. Команда потерпела три поражения подряд.

Ранее сообщалось, что Кононов будет уволен из «Спартака» в случае поражения от КамАЗа в Кубке России.