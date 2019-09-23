Калинская вышла во второй круг турнира WTA в Ташкенте, Дьяченко завершила выступления

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Россиянка Анна Калинская вышла во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Ташкенте.
Калинская вышла во второй круг турнира WTA в Ташкенте, Дьяченко завершила выступления
  • РИА Новости

В первом круге Калинская взяла верх над британкой Хэрриет Дарт. Встреча продолжалась 1 час 43 минуты и завершилась со счётом 6:4, 6:4. Во втором круге россиянка сыграет либо с немкой Татьяной Марией, либо с представительницей Белоруссии Ольгой Говорцовой.

В свою очередь, Виталия Дьяченко потерпела поражение от представительницы Польши Катажины Кавы со счётом 5:7, 3:6.

Ранее сообщалось, что Светлана Кузнецова вышла во второй круг турнира WTA в Ухане после отказа соперницы.

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