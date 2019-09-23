Кузнецова вышла во второй круг турнира WTA в Ухане после отказа соперницы

Россиянка Светлана Кузнецова пробилась во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Ухане.

По ходу встречи соперница Кузнецовой — представительница Казахстана Юлия Путинцева — отказалась от продолжения борьбы во втором сете при счёте 6:1, 1:0 в пользу россиянки.

Таким образом, Кузнецова автоматически прошла во второй раунд соревнований, где сыграет либо с датчанкой Каролиной Возняцки, либо с представительницей китайского Тайбэя Се Шувэй.

Ранее сообщалось, что Анастасия Павлюченкова стала лучшей из россиянок в рейтинге WTA.