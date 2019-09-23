Кузнецова вышла во второй круг турнира WTA в Ухане после отказа соперницы
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По ходу встречи соперница Кузнецовой — представительница Казахстана Юлия Путинцева — отказалась от продолжения борьбы во втором сете при счёте 6:1, 1:0 в пользу россиянки.
Таким образом, Кузнецова автоматически прошла во второй раунд соревнований, где сыграет либо с датчанкой Каролиной Возняцки, либо с представительницей китайского Тайбэя Се Шувэй.
Ранее сообщалось, что Анастасия Павлюченкова стала лучшей из россиянок в рейтинге WTA.