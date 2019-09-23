Павлюченкова стала лучшей из россиянок в рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновлённый рейтинг спортсменок по состоянию на 23 сентября.

В обновлённом рейтинге, опубликованном на официальном сайте WTA, первая пятёрка не претерпела изменений: лидирует австралийка Эшли Барти, второе место занимает чешка Каролина Плишкова, на третьей, четвёртой и пятой строчках остались украинка Элина Свитолина, японка Наоми Осака и канадка Бьянка Андрееску.

Лучшей из россиянок стала Анастасия Павлюченкова, поднявшаяся на 36-е место благодаря выходу в финал турнира в Осаке.

Екатерина Александрова осталась 39-й. Дарья Касаткина опустилась на 43-е место.

Вероника Кудерметова и Маргарита Гаспарян поднялись на 45-ю и 55-ю строчки рейтинга, а Анна Блинкова улучшила своё положение на десять мест, заняв 66-ю позицию.

Светлана Кузнецова опустилась на 69-е место. Анастасия Потапова и Наталья Вихлянцева поднялись на 73-е и 94-е места соответственно, а Мария Шарапова переместилась с 135-го на 138-е место.

Ранее сообщалось, что Касаткина проиграла на старте турнира WTA в Ухане.