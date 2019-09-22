Касаткина проиграла на старте турнира WTA в Ухане

Россиянка Дарья Касаткина уступила Каролин Гарсии из Франции в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Ухане.

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Встреча продолжалась 1 час и 22 минуты, завершилась со счётом 2:6, 2:6. Во втором раунде Гарсия сыграет с первой ракеткой мира — австралийкой Эшли Барти. Ранее Анастасия Павлюченкова потерпела поражение от Наоми Осаки в финале турнира WTA в Японии.