Касаткина проиграла на старте турнира WTA в Ухане
Россиянка Дарья Касаткина уступила Каролин Гарсии из Франции в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Ухане.
- © Panoramic/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
Встреча продолжалась 1 час и 22 минуты, завершилась со счётом 2:6, 2:6.
Во втором раунде Гарсия сыграет с первой ракеткой мира — австралийкой Эшли Барти.
Ранее Анастасия Павлюченкова потерпела поражение от Наоми Осаки в финале турнира WTA в Японии.
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