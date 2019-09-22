Касаткина проиграла на старте турнира WTA в Ухане

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Россиянка Дарья Касаткина уступила Каролин Гарсии из Франции в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Ухане.
Касаткина проиграла на старте турнира WTA в Ухане
  • © Panoramic/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Встреча продолжалась 1 час и 22 минуты, завершилась со счётом 2:6, 2:6.

Во втором раунде Гарсия сыграет с первой ракеткой мира — австралийкой Эшли Барти.

Ранее Анастасия Павлюченкова потерпела поражение от Наоми Осаки в финале турнира WTA в Японии.

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