Моуринью: сейчас МЮ выглядит ещё хуже, чем при мне

Известный португальский футбольный тренер Жозе Моуринью высказал мнение о ситуации в его бывшей команде — английском клубе «Манчестер Юнайтед».

«Я не тот человек, который должен отвечать на вопросы про проблемы МЮ. Я провёл там два сезона, за которые прочувствовал множество позитивных моментов и понял, куда нужно направлять клуб. Третий сезон не был достаточно хорош», — приводит слова Моуринью Sky Sports.

Он отметил, что заслуженно был отправлен в отставку, поскольку как тренер был ответственен за результаты.

«Но печальная реальность заключается в том, что сейчас «Манчестер Юнайтед» выглядит ещё хуже, чем при мне. И это грустно. Люди думают, что я наслаждаюсь ситуацией, но мне это совсем не нравится», — добавил португалец.

В декабре 2018 года Моуринью был отправлен в отставку с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед». Его должность занял Уле-Гуннар Сульшер. По итогам шести туров нынешнего сезона МЮ занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав восемь очков.

Ранее сообщалось, что Рио Фердинанд заступился за Сульшера после поражения МЮ.