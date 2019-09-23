Фердинанд заступился за Сульшера после поражения МЮ

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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд стал на защиту нынешнего наставника команды Уле-Гуннара Сульшера после поражения команды от «Вест Хэма» (0:2) в матче шестого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

«Откуда это берётся? За что его увольнять? Мы просто будем продолжать менять наставников каждую неделю, это то, чего все хотят. Если у вас плохие результаты — вы меняете тренера. Две недели назад я не слышал, чтобы люди говорили, что хотят ухода Уле. Это слишком необдуманно, иногда надо просто позволить всему уладиться», — цитирует Фердинанда The Sun.

После шести туров МЮ занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ, имея восемь набранных очков.

Ранее сообщалось, что МЮ проиграл «Вест Хэму» в матче АПЛ.

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