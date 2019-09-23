Фердинанд заступился за Сульшера после поражения МЮ
«Откуда это берётся? За что его увольнять? Мы просто будем продолжать менять наставников каждую неделю, это то, чего все хотят. Если у вас плохие результаты — вы меняете тренера. Две недели назад я не слышал, чтобы люди говорили, что хотят ухода Уле. Это слишком необдуманно, иногда надо просто позволить всему уладиться», — цитирует Фердинанда The Sun.
После шести туров МЮ занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ, имея восемь набранных очков.
Ранее сообщалось, что МЮ проиграл «Вест Хэму» в матче АПЛ.