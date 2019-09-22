Гончаренко рассказал, за счёт чего ЦСКА удалось удержать победу над «Краснодаром»
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«Мы были в меньшем нокауте после еврокубков, чем соперник, поэтому выиграли. Было два разных тайма и у них и у нас. Считаю, что выиграли по делу. Путём прессинга отняли у «Краснодара» преимущество в первом тайме. Во втором, правда, показалось, что они забили нам легко. Но хорошо, что смогли вернуться в игру и дотерпеть. Было волнение за молодость игроков, которые могли потерять концентрацию при столь ощутимом преимуществе», — заявил Гончаренко на пресс-конференции.
Он отметил, что ЦСКА удалось добиться положительного результата за счёт опыта и уверенности Фёдора Чалова и Николы Влашича.
«Второй гол соперника это мастерство в чистом виде. Не будем говорить, что мы плохо играли, похвалим «Краснодар», — добавил специалист.
ЦСКА на своём поле взял верх над «Краснодаром» со счётом 3:2, упустив по ходу встречи преимущество в три мяча.
Ранее наставник «Краснодара» Сергей Матвеев заявил, что в игре с ЦСКА было два разных тайма.