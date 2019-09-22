Матвеев: в игре с ЦСКА было два разных тайма

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев прокомментировал результат матча десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором его команда уступила ЦСКА (2:3).

«Все увидели, что в игре было два разных тайма. Первый мы начали откровенно плохо. Мяч совсем не держался. Очень довольны игрой команды во втором тайме. Могли и сравнять счёт. Если будем играть так и дальше, то нас точно ждёт много хорошего впереди», — заявил Матвеев после матча.

Также главный тренер «Краснодара» добавил, что новичок команды Кайо неплохо провёл свой дебютный матч за клуб, в особенности на фоне провала партнёров.

Ранее сообщалось, что ЦСКА обыграл «Краснодар» в матче 10-го тура РПЛ.