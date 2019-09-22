WADA дало России три недели для объяснения несоответствия данных из московской лаборатории

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) предоставило России три недели, чтобы объяснить признаки манипулирования данными московской антидопинговой лаборатории.
WADA дало России три недели для объяснения несоответствия данных из московской лаборатории
  • Reuters

Об этом сообщил председатель института Национальных антидопинговых организаций (iNADO) Майкл Аск, слова которого передаёт Sportpressen.

«Я не хочу сейчас делать окончательных выводов о возможных последствиях, но, конечно же, WADA должно снова отстранить РУСАДА. Возможно, следует наказать страну в целом, а не только агентство. Кроме того, есть вопросы к Международному олимпийскому комитету (МОК), который в своё время был против коллективного наказания России», — добавил функционер.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было лишено статуса после зимней Олимпиады 2014 года в Сочи в связи с расследованием о применении допинга в России. Агентство было восстановлено в правах в мае 2019 года.

Ранее ОКР отреагировал на сообщения СМИ о возможном отстранении России от ОИ.

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