WADA дало России три недели для объяснения несоответствия данных из московской лаборатории
- Reuters
Об этом сообщил председатель института Национальных антидопинговых организаций (iNADO) Майкл Аск, слова которого передаёт Sportpressen.
«Я не хочу сейчас делать окончательных выводов о возможных последствиях, но, конечно же, WADA должно снова отстранить РУСАДА. Возможно, следует наказать страну в целом, а не только агентство. Кроме того, есть вопросы к Международному олимпийскому комитету (МОК), который в своё время был против коллективного наказания России», — добавил функционер.
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было лишено статуса после зимней Олимпиады 2014 года в Сочи в связи с расследованием о применении допинга в России. Агентство было восстановлено в правах в мае 2019 года.
Ранее ОКР отреагировал на сообщения СМИ о возможном отстранении России от ОИ.