WADA дало России три недели для объяснения несоответствия данных из московской лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) предоставило России три недели, чтобы объяснить признаки манипулирования данными московской антидопинговой лаборатории.

Об этом сообщил председатель института Национальных антидопинговых организаций (iNADO) Майкл Аск, слова которого передаёт Sportpressen.

«Я не хочу сейчас делать окончательных выводов о возможных последствиях, но, конечно же, WADA должно снова отстранить РУСАДА. Возможно, следует наказать страну в целом, а не только агентство. Кроме того, есть вопросы к Международному олимпийскому комитету (МОК), который в своё время был против коллективного наказания России», — добавил функционер.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было лишено статуса после зимней Олимпиады 2014 года в Сочи в связи с расследованием о применении допинга в России. Агентство было восстановлено в правах в мае 2019 года.

Ранее ОКР отреагировал на сообщения СМИ о возможном отстранении России от ОИ.