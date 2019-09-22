Карапетян: будет жалко, если своим голом я отправлю Хохлова в отставку

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Нападающий «Сочи» Александр Карапетян прокомментировал победу над московским «Динамо» в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Карапетян: будет жалко, если своим голом я отправлю Хохлова в отставку
  • РИА Новости

«Морально тяжёлая игра. Вели 1:0, два гола после перерыва получили, но всё равно сделали хороший камбэк и выиграли. Понимаю ли, что своим голом могу отправить в отставку главного тренера «Динамо»? Конечно, жалко, но это футбол. Проигрываешь — вылетаешь, выигрываешь — все радуются», — приводит слова Карапетяна «Спорт-Экспресс».

31-летний форвард стал автором победного для «Сочи» гола, забив на 90-й минуте в матче с «Динамо».

Ранее сообщалось, что Дмитрий Хохлов ответил на вопрос о возможной отставке с поста главного тренера «Динамо».

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