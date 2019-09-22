Хоккеист «Витязя» Гребенщиков: хочется отомстить СКА за поражение в предсезонке

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Лучший снайпер подольского «Витязя» Святослав Гребенщиков поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с петербургским СКА.
Хоккеист «Витязя» Гребенщиков: хочется отомстить СКА за поражение в предсезонке
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«Думаю, дополнительной мотивации на матчи со СКА не нужно искать, как-то специально настраиваться. Понятное дело, что хочется дома хорошо сыграть. Придёт много родных, близких, друзей, надо будет стараться», — приводит слова игрока «Чемпионат».

При этом он отметил, что у него нет желания забросить как можно больше шайб именно в ворота СКА, он хочет отличаться в каждой игре. 

«Понимаем силу СКА, недавно встречались с ними на предсезонном сборе и проиграли. Уже тогда был звоночек, поэтому этот матч будет для нас вызовом. И за предсезонку хочется отомстить», — сказал Гребенщиков.

Гребенщиков является бывшим игроком СКА. В нынешнем сезоне он забросил пять шайб за восемь матчей.

Ранее «Витязь» одержал волевую победу над «Локомотивом» в КХЛ.

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