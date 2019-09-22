Хованцев заявил, что проблемы с контрактами не помешали подготовке биатлонистов к сезону
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- РИА Новости
«На тренировочном процессе это никак не отразилось. Просто у этой истории был завышенный фон, всё было преподнесено так, словно это был бунт в команде. Я же считаю эту ситуацию обычным рабочим моментом», — цитирует Хованцева ТАСС.
Он также добавил, что тренировочный процесс не был сорван во время переговоров.
Напомним, что условиями соглашения были недовольны Александр Логинов, Дмитрий Малышко, Антон Бабиков и Матвей Елисеев.
Ранее сообщалось, что Александр Логинов, Евгений Гараничев и Екатерина Юрлова-Перхт выступят на первых этапах КМ по биатлону.