Хованцев заявил, что проблемы с контрактами не помешали подготовке биатлонистов к сезону

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев заявил, что изначальные проблемы членов команды с контрактами Союза биатлонистов России (СБР) никак не помешали их подготовке к сезону.

«На тренировочном процессе это никак не отразилось. Просто у этой истории был завышенный фон, всё было преподнесено так, словно это был бунт в команде. Я же считаю эту ситуацию обычным рабочим моментом», — цитирует Хованцева ТАСС.

Он также добавил, что тренировочный процесс не был сорван во время переговоров.

Напомним, что условиями соглашения были недовольны Александр Логинов, Дмитрий Малышко, Антон Бабиков и Матвей Елисеев.

Ранее сообщалось, что Александр Логинов, Евгений Гараничев и Екатерина Юрлова-Перхт выступят на первых этапах КМ по биатлону.