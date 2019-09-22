Хованцев заявил, что проблемы с контрактами не помешали подготовке биатлонистов к сезону

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Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев заявил, что изначальные проблемы членов команды с контрактами Союза биатлонистов России (СБР) никак не помешали их подготовке к сезону.
Хованцев заявил, что проблемы с контрактами не помешали подготовке биатлонистов к сезону
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«На тренировочном процессе это никак не отразилось. Просто у этой истории был завышенный фон, всё было преподнесено так, словно это был бунт в команде. Я же считаю эту ситуацию обычным рабочим моментом», — цитирует Хованцева ТАСС.

Он также добавил, что тренировочный процесс не был сорван во время переговоров.

Напомним, что условиями соглашения были недовольны Александр Логинов, Дмитрий Малышко, Антон Бабиков и Матвей Елисеев.

Ранее сообщалось, что Александр Логинов, Евгений Гараничев и Екатерина Юрлова-Перхт выступят на первых этапах КМ по биатлону.

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