Надаль снялся с Кубка Лэйвера из-за травмы запястья

Испанский теннисист Рафаэль Надаль снялся с Кубка Лэйвера из-за того, что получил повреждение запястья.

Об этом сообщает Twitter турнира.

Таким образом, Надаль не сможет сыграть в паре со швейцарцем Роджером Федерером, а также в одиночном матче.

Теперь вместе с Федерером на корт выйдет грек Стефанос Циципас, а в одиночном разряде против австралийца Ника Кирьосы сыграет австриец Доминик Тим.

Кубок Лэйвера является турниром, на котором встречаются сборные Европы и мира. На данный момент команда Европы ведёт в счёте — 7:5.

Ранее Надаль назвал Федерера самым неизвестным теннисистом Кубка Лэйвера.