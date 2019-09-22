Надаль снялся с Кубка Лэйвера из-за травмы запястья
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Об этом сообщает Twitter турнира.
Таким образом, Надаль не сможет сыграть в паре со швейцарцем Роджером Федерером, а также в одиночном матче.
Теперь вместе с Федерером на корт выйдет грек Стефанос Циципас, а в одиночном разряде против австралийца Ника Кирьосы сыграет австриец Доминик Тим.
Кубок Лэйвера является турниром, на котором встречаются сборные Европы и мира. На данный момент команда Европы ведёт в счёте — 7:5.
Ранее Надаль назвал Федерера самым неизвестным теннисистом Кубка Лэйвера.