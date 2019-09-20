Надаль назвал Федерера самым неизвестным теннисистом Кубка Лэйвера

Испанский теннисист Рафаэль Надаль назвал швейцарца Роджера Федерера самым неизвестным игроком Кубка Лэйвера во время представления участников.

«Самый неизвестный игрок здесь. Представляю вам моего соперника. Пожалуй, самого главного. Соперника, от которого я уже начинаю уставать. Лучше, когда он в моей команде. Единственный в своём роде Роджер Федерер», — сказал Надаль на церемонии в Женеве.

В составе сборной Европы на турнире выступят Надаль, Федерер, австриец Доминик Тим, представитель Германии Александр Зверев, грек Стефанос Циципас, итальянец Фабио Фоньини, а также в качестве запасного заявлен испанец Роберто Баутиста-Агут.

В состав команды мира включены австралиец Ник Кирьос, американцы Джон Иснер, Джек Сок и Тейлор Фритц, канадцы Милош Раонич и Денис Шаповалов, а запасным стал ещё один теннисист из Австралии — Джордан Томпсон.

Ранее ФК «Ростов» пригласил на матч российского теннисиста Даниила Медведева.