Надаль назвал Федерера самым неизвестным теннисистом Кубка Лэйвера
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«Самый неизвестный игрок здесь. Представляю вам моего соперника. Пожалуй, самого главного. Соперника, от которого я уже начинаю уставать. Лучше, когда он в моей команде. Единственный в своём роде Роджер Федерер», — сказал Надаль на церемонии в Женеве.
В составе сборной Европы на турнире выступят Надаль, Федерер, австриец Доминик Тим, представитель Германии Александр Зверев, грек Стефанос Циципас, итальянец Фабио Фоньини, а также в качестве запасного заявлен испанец Роберто Баутиста-Агут.
В состав команды мира включены австралиец Ник Кирьос, американцы Джон Иснер, Джек Сок и Тейлор Фритц, канадцы Милош Раонич и Денис Шаповалов, а запасным стал ещё один теннисист из Австралии — Джордан Томпсон.
Ранее ФК «Ростов» пригласил на матч российского теннисиста Даниила Медведева.
"The most unknown player here." 🤔— Laver Cup (@LaverCup) September 19, 2019
A #LaverCup tradition, brought to you this time by @RafaelNadal. pic.twitter.com/TzxhTP8CPb