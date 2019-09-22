Футболист ЦСКА Фернандес заявил, что не может сказать ни одного плохого слова о России

Защитник московского ЦСКА и сборной России по футболу Марио Фернандес рассказал о жизни в России.

«В России и правда есть люди, которые по характеру более серьёзные, закрытые. Интроверты по натуре. Но есть и те, кто постоянно шутит, а улыбка не сходит с их лиц. Это тоже зависит от человека, как и умение приспособиться к жизни в другой стране», — приводит слова Фернандеса официальный сайт армейцев.

По мнению футболиста, климат не очень сильно влияет на жителей страны, так как он повсеместно находил достаточно весёлых и оптимистично настроенных людей.

«Не могу сказать о России ни одного плохого слова, пожаловаться на что-то. Очень хорошо адаптировался здесь и чувствую, что я дома», — сказал Фернандес.

Марио Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года. В 2016 году он получил российское гражданство и начал выступать за национальную сборную страны.

Ранее экс-футболист ЦСКА Дмитрий Кириченко заявил, что не видит смысла в отставке главного тренера красно-синих Виктора Гончаренко.