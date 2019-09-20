Кириченко не видит смысла в отставке Гончаренко из ЦСКА

Бывший нападающий московского ЦСКА Дмитрий Кириченко прокомментировал разгромное поражение команды от болгарского «Лудогорца» в матче первого тура футбольной Лиги Европы.

«Вчера мало что получилось. Правда, били со стандартов, был неплохой момент у Фернандеса. «Лудогорец» был наголову нас сильнее. В обороне, конечно, проблем много, но нужно отдать должное сопернику: очень агрессивно и быстро действовали — приличная команда», — приводит слова эксперта Sport24.

Он также считает, что неправильно называть виноватым в пропущенных мячах юного защитника Владислава Карпова. По его мнению, армейцы в целом оказались не готовы к атакам «Лудогорца», позволяли создавать опасные моменты. Кириченко также ответил на вопрос, стоит ли руководству армейцев увольнять Гончаренко.

«Я в этом не вижу смысла. Команда идёт в шаге от первого места в чемпионате. Лучше один раз проиграть 1:5, чем пять раз по 0:1, на мой взгляд. Бывают такие дни, что игра не пошла, а соперник был хорош. Нужно жить дальше», — добавил Кириченко.

Встреча прошла в Разграде и завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев.

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