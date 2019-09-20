Ярошик рассказал, чего не хватает нынешнему ЦСКА

Бывший полузащитник московского ЦСКА и сборной Чехии Иржи Ярошик высказался о разгромном поражении армейцев от болгарского «Лудогорца» в матче первого тура футбольной Лиги Европы.

«Неприятный удар для армейцев, причём как по счёту, так и по игре. Некоторые матчи ЦСКА проводит хорошо, но пропускает в контратаках, так бывает. Но тут совсем всё не сложилось», — приводит слова эксперта Sport24.

По его мнению, «Лудогорец» является достаточно непредсказуемой командой, но это всё равно не оправдывает подопечных Виктора Гончаренко. При этом он считает, что красно-синие всё равно смогут выйти из группы.

«Один матч ЦСКА проводит хорошо, второй не очень, не хватает стабильности. Всё равно в составе выступают довольно молодые ребята. И теперь сильнее стал ощущаться уход почти всех опытных игроков. Команде не хватает опытного лидера», — сказал Ярошик.

Встреча прошла в Разграде и завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев.

Ранее экс-футболист ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что нельзя отправлять Гончаренко в отставку после поражения от «Лудогорца».