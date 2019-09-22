Тренер «Тамбова» сравнил «Ростов» с «Ливерпулем»

Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян сравнил «Ростов» с «Ливерпулем» после матча десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«После игры подошёл к Карпину и сказал: «Если бы чуть-чуть выше скорости сегодня были у «Ростова», то я бы подумал, что мы играем против «Ливерпуля». На самом деле очень похож стиль, невероятно сложно противодействовать этой команде», — сказал Григорян на пресс-конференции после игры.

Он также отметил, что его команда провела качественный матч как в обороне, так и в атаке.

«Тамбов» обыграл «Ростов» со счётом 2:1.

Ранее Валерий Карпин заявил, что ему не за что упрекнуть футболистов «Ростова» после матча с «Тамбовом».