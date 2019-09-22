Карпин заявил, что ему не за что упрекнуть футболистов «Ростова» после матча с «Тамбовом»

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин объяснил причину поражения от «Тамбова» (1:2) в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Карпин заявил, что ему не за что упрекнуть футболистов «Ростова» после матча с «Тамбовом»
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«Самое странное или самое страшное, что мне не за что упрекнуть команду, хотя пропустили два гола, пенальти ещё был. Это индивидуальные ошибки — моменты с  Поповым, с Чистяковым: здесь не выбили мяч, там поймали на контратаке», — приводит слова Карпина официальный сайт клуба.

По его мнению, «Ростов» также подвела реализация моментов в прошедшей игре. 

На данный момент «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 20 очков.

Ранее два гола Георгия Мелкадзе принесли «Тамбову» победу над «Ростовом» в десятом туре РПЛ.

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