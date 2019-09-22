«Витесс» Слуцкого победил «Фортуну» в матче Эредивизи

Футбольный клуб «Витесс», возглавляемый российским специалистом Леонидом Слуцким, одержал победу над «Фортуной» в матче седьмого тура голландской Эредивизи.

Встреча, прошедшая в Арнеме на стадионе «Гелредом», завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев поля.

Победу «Витессу» принесли голы Тима Матавжа, Матуша Беро и дубль Брайана Линссена. В составе «Фортуны» забили Марк Димерс и Мартина Анга-Лётшер.

В восьмом туре «Витесс» на выезде сыграет с «Валвейком», а «Фортуна» в гостях встретится с «Аяксом».

Ранее Вячеслав Караваев рассказал, что на голландском телевидении обсуждают Instagram Слуцкого.