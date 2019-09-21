Ягудин рассказал, разрешат ли использование четверных прыжков в коротких программах

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Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин в беседе с RT высказал мнение, разрешит ли Международный союз конькобежцев (ISU) использовать четверные прыжки в коротких программах.
Ягудин рассказал, разрешат ли использование четверных прыжков в коротких программах
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Всё идёт к тому, что их начнут прыгать ещё больше девчонок, так что со временем — да. Думаю, со временем четверные внесут в реестр короткой программы», — заявил Ягудин RT.

Ранее он высказал мнение, что Александру Трусову судят с осторожностью.

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