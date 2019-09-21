В Великобритании выступают за включение самбо в олимпийские виды спорта

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Президент Ассоциации стран Британского Содружества по самбо Майкл Уинн-Паркер высказался за включение самбо в перечень олимпийских видов спорта.
В Великобритании выступают за включение самбо в олимпийские виды спорта
  • © Василий Пономарев
  • РИА Новости

«Ни для кого не секрет, что турнир, который мы в шестой раз проводим у нас на островах и второй — непосредственно в Баллимине, призван повышать популярность самбо. И нам кажется, что он справляется со своей главной миссией: конкуренция растёт, схватки становятся всё увлекательнее, люди интересуются видом спорта. Мне приятно, что я и мои коллеги Джон Кларк и Робин Хислоп, возглавляющие федерации Великобритании и Шотландии, имеют непосредственное отношение к этому. Мы очень надеемся, что самбо продолжит свою экспансию по всему миру и будет включено в олимпийскую семью», — заявил Уинн-Паркер.

Он также выразил надежду, что география участников Кубка президента будет расширяться, а количество участников — расти.

«Мне особо приятно, что турнир называется именно «Кубок президента». Это означает, что к нему имеет отношение не только президент России Владимир Путин, президент международной федерации (ФИАС) Василий Шестаков, которого здесь очень не хватало, но и мы — президенты других ассоциаций и региональных подразделений. Особо хотел бы отметить компанию «Роснефть», которая в очередной раз выступила в роли генерального спонсора и помогла с организацией турнира», — добавил британский функционер.

Ранее сообщалось, что сборная России по самбо выиграла Кубок президента в Северной Ирландии.

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