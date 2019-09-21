Сборная России по самбо выиграла Кубок президента в Северной Ирландии

В северо-ирландском городе Баллимина завершился Кубок президента по спортивному и боевому самбо среди национальных команд.

Сборная России по спортивному самбо в составе Евгении Волковой (до 64 кг), Маргариты Луговой (свыше 64 кг), Михаила Михайлова (до 74 кг), Евгения Анищенко (до 82 кг), Сергея Кирюхина (до 90 кг), Игоря Недобежкина (до 100 кг), Дмитрия Елисеева (свыше 100 кг) одержала убедительную победу, уступив лишь в одной схватке из двенадцати.



В полуфинале россияне разгромили испанцев 6:1, завершив все бои за явным преимуществом. А в финале подопечные Алексея Савельева и Александра Коршунова со счётом 5:2 взяли верх над ирландцами.

Примечательно, что два из трёх очков соперники заработали из-за невыхода на настил Маргариты Луговой, получившей травму перед началом соревнований.

Особо эффектно завершила свои схватки Евгения Волкова, которой потребовалось 15 и 28 секунд соответственно, чтобы провести болевые на ноги Марии Кальво и Грэнни О’Салливан.

В отдельных дисциплинах боевого самбо Кубка президента победы одержали канадец Лиам Макфейден (до 62 кг), немец Михаил Осмоловский (до 74 кг), ирландец Диллон Мэннинг (до 82 кг) и голландец Ария Шейх Хоссейни (до 100 кг). Россияне в данном вие программы участия не принимали.

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