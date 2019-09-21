Леклер выиграл квалификацию Гран-при Сингапура, Квят — 16-й
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Леклер, для которого эта победа в квалификации стала третьей подряд и пятой в нынешнем сезоне, преодолел свой лучший круг по уличной трассе Марина Бэй за 1 минуту 36,217 секунды.
Второе место занял британец Льюис Хэмилтон из Mercedes. Тройку замкнул другой пилот Ferrari — немец Себастьян Феттель.
Российский пилот Toro Rosso занял 16-е место, завершив борьбу в первом сегменте квалификации.
CLASSIFICATION: QUALIFYING— Formula 1 (@F1) 21 сентября 2019 г.
A thrilling Saturday shootout ends with @Charles_Leclerc's third consecutive pole position 👏#F1#SingaporeGPpic.twitter.com/SRf2XLxVJU
Ранее сообщалось, что на болиде Квята заменили силовую установку перед квалификацией Гран-при Сингапура.