Леклер выиграл квалификацию Гран-при Сингапура, Квят — 16-й

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Монегаск Шарль Леклер из команды Ferrari занял первое место в квалификации 15-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Сингапура.
Леклер выиграл квалификацию Гран-при Сингапура, Квят — 16-й
  • © THEN Chih Wey/XinHua
  • globallookpress.com

Леклер, для которого эта победа в квалификации стала третьей подряд и пятой в нынешнем сезоне, преодолел свой лучший круг по уличной трассе Марина Бэй за 1 минуту 36,217 секунды.

Второе место занял британец Льюис Хэмилтон из Mercedes. Тройку замкнул другой пилот Ferrari — немец Себастьян Феттель.

Российский пилот Toro Rosso занял 16-е место, завершив борьбу в первом сегменте квалификации.

Ранее сообщалось, что на болиде Квята заменили силовую установку перед квалификацией Гран-при Сингапура.

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