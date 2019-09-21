На болиде Квята заменили силовую установку перед квалификацией Гран-при Сингапура

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На болиде российского пилота Toro Rosso Даниила Квята заменили силовую установку перед квалификацией Гран-при «Формулы-1» в Сингапуре.
На болиде Квята заменили силовую установку перед квалификацией Гран-при Сингапура
  • © Photo4/Lapresse
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Twitter команды.

Во время третьей свободной практики у Квята возникли проблемы с двигателем. В ходе исследования силовой установки была выявлена утечка масла. Отмечается, что россиянину поставили одну из старых силовых установок, из-за чего ему удалось избежать потери позиций на старте.

Ранее сообщалось, что Квят продолжит выступать за Toro Rosso в следующем сезоне «Формулы-1».

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