На болиде Квята заменили силовую установку перед квалификацией Гран-при Сингапура

На болиде российского пилота Toro Rosso Даниила Квята заменили силовую установку перед квалификацией Гран-при «Формулы-1» в Сингапуре.

Об этом сообщает Twitter команды.

Во время третьей свободной практики у Квята возникли проблемы с двигателем. В ходе исследования силовой установки была выявлена утечка масла. Отмечается, что россиянину поставили одну из старых силовых установок, из-за чего ему удалось избежать потери позиций на старте.

Ранее сообщалось, что Квят продолжит выступать за Toro Rosso в следующем сезоне «Формулы-1».