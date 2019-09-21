«Спартак» нанёс «Автомобилисту» первое поражение в сезоне КХЛ

Короткая ссылка
Московский «Спартак» обыграл екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Спартак» нанёс «Автомобилисту» первое поражение в сезоне КХЛ
  • @IHCAvtomobilist
  • Twitter

Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

В составе хозяев отличились Джефф Плэтт и Питер Холланд. Красно-белые на это ответили шайбами Артёма Фёдорова, Михаила Юнькова, Якова Рылова и Максима Гончарова.

Для «Автомобилиста» это поражение стало первым в сезоне. До этого коллектив из Екатеринбурга одержал восемь побед подряд со старта регулярного чемпионата. Подопечные Олега Знарка же, наоборот, прервали неудачную серию — до этой игры «Спартак» уступил в трёх матчах подряд.

В параллельном матче уфимский «Салават Юлаев» одолел нижнекамский «Нефтехимик» (2:0).

Ранее «Витязь» одержал волевую победу над «Локомотивом» в КХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить