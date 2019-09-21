«Спартак» нанёс «Автомобилисту» первое поражение в сезоне КХЛ

Московский «Спартак» обыграл екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

В составе хозяев отличились Джефф Плэтт и Питер Холланд. Красно-белые на это ответили шайбами Артёма Фёдорова, Михаила Юнькова, Якова Рылова и Максима Гончарова.

Для «Автомобилиста» это поражение стало первым в сезоне. До этого коллектив из Екатеринбурга одержал восемь побед подряд со старта регулярного чемпионата. Подопечные Олега Знарка же, наоборот, прервали неудачную серию — до этой игры «Спартак» уступил в трёх матчах подряд.

В параллельном матче уфимский «Салават Юлаев» одолел нижнекамский «Нефтехимик» (2:0).

Ранее «Витязь» одержал волевую победу над «Локомотивом» в КХЛ.