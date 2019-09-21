Шомуродов рассказал о тренировочном процессе «Ростова» под руководством Карпина

Нападающий «Ростова» Элдор Шомуродов рассказал о методах работы главного тренера команды Валерия Карпина.

«Карпин уделяет много времени тактике, тому, как надо прессинговать, как играть на своей половине поля. А когда в пять защитников играли, объяснял, как правильно обороняться и выходить с обороны на прессинг. Часто приходит и сам расставляет нас на поле», — цитирует Шомуродова Sport24.

При этом он отметил, что тренер никогда не говорит об игре сразу по её окончании в раздевалке, а уже обсуждает её потом при разборе.

После девяти туров Российской премьер-лиги «Ростов» занимает третье место, имея в своём активе 20 очков.

Ранее Карпин рассказал, чем остался недоволен после матча с «Ахматом».