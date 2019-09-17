Карпин о матче с «Ахматом»: после таких игр употребляю виски

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, чем остался недоволен в игре своей команды после победы над грозненским «Ахматом» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Во всех матчах против 11 соперников прессингуем нормально. И уж против 10 уж тем более должны были. Вместо этого после второго гола бежали назад», — цитирует специалиста «Спорт-Экспресс».

По его словам, команде было необходимо продолжать действовать, как при равных составах. Он также выразил мнение, что у «Ростова» ещё может отсутствовать менталитет большой команды.

«Что употребляю после таких матчей для восстановления? Обычно виски употребляю. Какой марки? А какая разница?» — сказал Карпин.

Встреча прошла в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. «Ростов» набрал 20 очков и поднялся на третье место чемпионата России.

Ранее футболист «Ростова» Матиас Норманн высказался о грубом нарушении Швеца в матче с «Ахматом».