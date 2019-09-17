Футболист «Ростова» Норманн высказался о грубом нарушении Швеца в матче с «Ахматом»

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Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн считает, что судья правильно показал красную карточку хавбеку «Ахмата» Антону Швецу в матче (2:1) девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Стычка со Швецом была жёсткая. Мне повезло, что у меня нога не сломана. Конечно, он получил заслуженную красную карточку», — сказал Норманн в эфире «Матч Премьер».

Игрок также выразил мнение, что «Ростов» имеет отличные шансы на место наверху турнирной таблицы.

Напомним, что Норманн стал автором победного гола в матче с «Ахматом».

«Ростов» набрал 20 очков и поднялся на третье место чемпионата России.

Ранее «Ростов» одержал волевую победу над «Ахматом» в девятом туре РПЛ.

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