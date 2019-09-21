Болт назвал лучшего футболиста года по своему мнению
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«Учитывая выступление голландца за «Ливерпуль» в прошлом сезоне, возможно, пришло его время. Но, как болельщик «Манчестер Юнайтед», проголосовал бы за Роналду», — приводит слова ямайца официальный сайт Международной федерации футбола (ФИФА).
При этом он отметил, что каждый из претендентов является отличным игроком, но он восхищается способностью Роналду великолепно играть в разных чемпионатах.
«Я всегда был большим фанатом Криштиану», — сказал Болт.
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