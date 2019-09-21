Болт назвал лучшего футболиста года по своему мнению

Восьмикратный олимпийский чемпион ямайский спринтер Усэйн Болт сделал выбор между нападающим «Барселоны» Лионелем Месси, форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду и защитником «Ливерпуля» Вирджилом ван Дейком в споре за звание лучшего футболиста мира по итогам 2019 года.

«Учитывая выступление голландца за «Ливерпуль» в прошлом сезоне, возможно, пришло его время. Но, как болельщик «Манчестер Юнайтед», проголосовал бы за Роналду», — приводит слова ямайца официальный сайт Международной федерации футбола (ФИФА).

При этом он отметил, что каждый из претендентов является отличным игроком, но он восхищается способностью Роналду великолепно играть в разных чемпионатах.

«Я всегда был большим фанатом Криштиану», — сказал Болт.

Ранее сообщалось, что Месси представил собственный бренд одежды.