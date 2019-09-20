Месси представил собственный бренд одежды

Нападающий испанской «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси провёл презентацию собственного бренда одежды.

«Очень рад представить свой бренд одежды. Первая коллекция уже в продаже и всем доступна. Всех обнимаю», — написал Месси в своём Instagram.

Отмечается, что бренд-менеджером проекта стала сестра футболиста Мария Соль и сестра популярного американского дизайнера Томми Хилфигера Джинни Хилфигер.

Месси является пятикратным обладателем «Золотого мяча», который вручается лучшему футболисту мира по итогам сезона.

Ранее форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду назвал Месси лучшим футболистом, против которого он играл.