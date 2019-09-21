Журналист уличил во лжи женщину, согласившуюся на ужин с Роналду

Журналист Пирс Морган уличил во лжи бывшую работницу ресторана McDonald’s в Лиссабоне Паулу Леку, которая якобы была одной из женщин, кормивших нападающего туринского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду бесплатными бургерами.

«Она не одна из трёх женщин, о которых говорил Роналду. Поиск продолжается», — написал Морган в своём Twitter.

Роналду рассказал в интервью, как питался бесплатными бургерами в возрасте 11—12 лет. Португалец заявил, что никогда потом не видел помогавших ему женщин, но был бы рад рад их найти и пригласить на ужин.

Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча», который вручается лучшему футболисту по итогам сезона. Португалец, помимо «Ювентуса», известен по выступлениям за лиссабонский «Спортинг», «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал».

Ранее Лека отреагировала на предложение футболиста.