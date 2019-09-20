В ОКР прокомментировали слова Гануса о вмешательстве в работу РУСАДА

Руководитель правового управления Олимпийского комитета России (ОКР) Александра Бриллиантова прокомментировала слова генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса о вмешательстве её организации в работу агентства.

«Мягко говоря, вызвало удивление заявление Юрия Гануса о попытке навязать РУСАДА аудиторскую организацию. В соответствии с законодательством России и уставом РУСАДА ежегодное назначение аудиторской фирмы для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности является компетенцией высшего руководящего органа РУСАДА — общего собрания членов РУСАДА», — цитирует ТАСС Бриллиантову.

Также представитель ОКР добавила, что РУСАДА не утвердило аудиторскую организацию для проведения проверки за 2018 год в порядке, установленном уставом и законодательными актами.

Ранее сообщалось, что WADA подозревает Россию в подделке базы данных московской лаборатории.