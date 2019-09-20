Юран считает, что отставка Кононова из «Спартака» неизбежна

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Бывший футболист московского «Спартака» Сергей Юран считает, что уход Олега Кононова с поста наставника команды является делом времени.
Юран считает, что отставка Кононова из «Спартака» неизбежна
  • РИА Новости

«Отставка неминуема. Вопрос — когда она произойдёт, сейчас или в зимнюю паузу. Почему он сам не уходит? Думаю, как и любой тренер, он верит в преодоление кризиса. Второй момент — особенности контракта. Обычно соглашения составлены так, что неустойка выплачивается только в случае увольнения со стороны клуба», — сказал Юран RT.

Олег Кононов возглавляет московский «Спартак» с 2018 года. В прошлом сезоне клуб под его руководством занял пятое место в Российской премьер-лиге.

Ранее Юран заявил, что Кононов знал о задачах «Спартака» и должен был трезво оценивать свои возможности.

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