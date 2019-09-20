Юран: Кононов знал о задачах «Спартака» и должен был трезво оценивать свои возможности

Экс-футболист московского «Спартака» Сергей Юран подверг критике нынешнего главного тренера команды Олега Кононова.

«Он понимал, куда идёт и с какой критикой столкнётся. Знал, что 80% страны будет ждать от команды только положительного результата. А ещё он был осведомлён о задачах и должен был трезво оценивать свои возможности. Иначе это выглядит так: я тренер «Спартака». А что дальше? Если ты приходишь в клуб как пиджак, который можно повесить туда, потом перевесить обратно, то ждать иного результат не приходится», — заявил Юран корреспонденту RT.

Олег Кононов возглавляет «Спартак» с 2018 года. В текущем сезоне команда под его руководством не сумела квалифицироваться в групповой этап Лиги Европы, а в чемпионате потерпела четвёртое поражение подряд.

Ранее Юран заявил, что «Спартак» провёл неубедительную трансферную кампанию.