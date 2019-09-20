Юран: «Спартак» провёл неубедительную трансферную кампанию

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Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Сергей Юран заявил, что ситуация в клубе становится всё хуже и хуже.
Юран: «Спартак» провёл неубедительную трансферную кампанию
  • РИА Новости

«Становится всё хуже и хуже. С чем это связано? Я говорил об этом ещё в межсезонье. Команда провела неубедительную трансферную кампанию. Игроки, которые пришли, не в состоянии заменить тех, кто был раньше. И вот тут возникает главный вопрос. Их хотел Кононов или их купили без его визы? Если инициатива исходила от тренера, то всё, что сейчас происходит, — это его ошибка. Если это было сделано без его ведома, тоже вопрос: зачем он на это согласился?» — заявил Юран RT.

Серия поражений московского «Спартака» насчитывает четыре матча подряд. Также клуб прекратил борьбу в Лиге Европы на стадии квалификации.

Ранее Кононов рассказал, что нужно «Спартаку» для успеха.

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