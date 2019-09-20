Малиньяджи вызвал Макгрегора на бой

Бывший чемпион мира по боксу Пол Малиньяджи вызвал экс-обладателя двух поясов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора Макгрегора на кулачный или боксёрский поединок.

«Я бы вышел с ним на бой. Победитель забирает всё, проигравший не получит ни цента. Я выступаю за это. В октагоне он меня победит. Но мы можем подраться в боксе или в Bare Knuckle FC. В целом Макгрегор — это один сплошной провал. Он добился большего успеха в продажах, чем в боях. Он защищал когда-нибудь титул чемпиона UFC? Чего он добился? В его возрасте я завоевал второй чемпионский титул», — цитирует бывшего боксёра BoxingScene.

Конфликт Макгрегора и Малиньяджи длится несколько лет. Раньше бывший боксёр помогал ирландцу готовиться к поединку с Флойдом Мейвезером.

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