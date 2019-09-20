Экс-промоутер ночного клуба: про Ерёменко и кокаин знало пол-Москвы

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Совладелец и генеральный промоутер московского ночного клуба «Рай» Андреас Лобжанидзе рассказал о том, как в его заведении проводил время полузащитник «Ростова» Роман Ерёменко, который в то время выступал за московский ЦСКА.
Экс-промоутер ночного клуба: про Ерёменко и кокаин знало пол-Москвы
  • РИА Новости

«Про Ерёменко, которого поймали на кокаине, пол-Москвы знало. Рассказывали, как он мог всю ночь напролёт в будние дни сидеть до утра с тётями, а потом ехать на тренировку. Да, он сейчас вернулся в строй, но по факту два хороших года потерял», — цитирует Лобжанидзе «Матч ТВ».

По его словам, разные футболисты могли в его клубе оставить $2000—3000 за ночь.

Ерёменко был дисквалифицирован в 2016 году за употребление кокаина. Он впервые вернулся на поле в октябре 2018 года в составе московского «Спартака», после чего перешёл в «Ростов».

Ранее Лобжанидзе рассказал, как сборная России отдыхала перед полуфиналом Евро-2008.

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