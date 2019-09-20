Экс-владелец ночного клуба рассказал, как сборная России отдыхала перед полуфиналом Евро-2008

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Совладелец и генеральный промоутер московского ночного клуба «Рай» Андреас Лобжанидзе рассказал, как футболисты сборной России проводили свободное время на чемпионате Европы 2008 года.
Экс-владелец ночного клуба рассказал, как сборная России отдыхала перед полуфиналом Евро-2008
  • РИА Новости

«В Вене во время Евро-2008 за день до полуфинала с испанцами я пришёл с друзьями в легендарный клуб под названием Babylon. Местные сотрудники нам рассказали, что накануне вся российская сборная до утра куражилась в этом клубе, готовилась к матчу против Испании», — цитирует промоутера «Матч ТВ».

По его словам, в Австрии игроки национальной команды вели достаточно разгульный образ жизни.

«У Нидерландов выиграли, потому что в Швейцарии играли. Там меньше всего этого, менее отвлекающая история. А полуфинал Испании проиграли в одну калитку», — сказал Лобжанидзе.

На Евро-2008 сборная России завоевала бронзовые медали, уступив в полуфинале испанцам со счётом 0:3.

Ранее Лобжанидзе заявил, что хоккеист Александр Овечкин не привык платить за себя.

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