Форвард «Зальцбурга» Холанн признан футболистом недели в Лиге чемпионов

Нападающий австрийского «Зальцбурга» Эрлин Холанн признан лучшим игроком первого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.

Об этом сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В домашнем матче с бельгийским «Генком» Холанн оформил хет-трик и помог своей команде одержать победу со счётом 6:2.

Помимо него, на звание игрока недели претендовали голкипер испанской «Барселоны» Марк-Андре Тер Штеген, хавбек ПСЖ Анхель ди Мария и нападающий хорватского «Динамо» Мислав Оршич.

Ранее вратарь «Реала» Альфонс Ареола извинился перед фанатами за фото с Килианом Мбаппе после поражения от ПСЖ.