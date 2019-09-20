Форвард «Зальцбурга» Холанн признан футболистом недели в Лиге чемпионов
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Об этом сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
В домашнем матче с бельгийским «Генком» Холанн оформил хет-трик и помог своей команде одержать победу со счётом 6:2.
Помимо него, на звание игрока недели претендовали голкипер испанской «Барселоны» Марк-Андре Тер Штеген, хавбек ПСЖ Анхель ди Мария и нападающий хорватского «Динамо» Мислав Оршич.
Ранее вратарь «Реала» Альфонс Ареола извинился перед фанатами за фото с Килианом Мбаппе после поражения от ПСЖ.