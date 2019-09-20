Вратарь «Реала» извинился перед фанатами за фото с Мбаппе после поражения от ПСЖ

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Голкипер мадридского «Реала» Альфонс Ареола принёс свои извинения болельщикам испанского коллектива за совместное фото с форвардом французского ПСЖ Килианом Мбаппе в матче первого тура футбольной Лиги чемпионов.
Вратарь «Реала» извинился перед фанатами за фото с Мбаппе после поражения от ПСЖ
  • © Panoramic/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Я приношу свои извинения мадридским фанатам, и я надеюсь, что вместе мы сможем добиться многих успехов», — написал Ареола в своём Instagram.

Он заявил, что его сильно затронуло поражение от ПСЖ, а после игры он просто хотел попрощаться с бывшими одноклубниками. По его словам, он полностью заинтересован в выступлениях за «Реал», а его сердце стало «белым» сразу после перехода в королевский клуб.

«Реал» арендовал Ареолу у ПСЖ до конца сезона с правом выкупа.

ПСЖ разгромил «Реал» со счётом 3:0.

СМИ подсчитали, во сколько «Реалу» обойдётся увольнение главного тренера команды Зинедина Зидана.

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