Вратарь «Реала» извинился перед фанатами за фото с Мбаппе после поражения от ПСЖ
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«Я приношу свои извинения мадридским фанатам, и я надеюсь, что вместе мы сможем добиться многих успехов», — написал Ареола в своём Instagram.
Он заявил, что его сильно затронуло поражение от ПСЖ, а после игры он просто хотел попрощаться с бывшими одноклубниками. По его словам, он полностью заинтересован в выступлениях за «Реал», а его сердце стало «белым» сразу после перехода в королевский клуб.
«Реал» арендовал Ареолу у ПСЖ до конца сезона с правом выкупа.
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