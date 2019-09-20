Ферстаппен стал лучшим в первой практике Гран-при Сингапура, Квят — девятый
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Свой лучший круг Ферстаппен проехал за 1 минуту и 40,259 секунды.
Вторым стал немец Себастьян Феттель из Ferrari с отставанием 0,167 секунды. Тройку лучших замкнул британец Льюис Хэмилтон из Mercedes (+0,666).
Российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят стал девятым, а его партнёр по команде француз Пьер Гасли — десятым.
Ранее сообщалось, что польский пилот Роберт Кубица покинет Williams по завершении сезона-2019.