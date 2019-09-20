Ферстаппен стал лучшим в первой практике Гран-при Сингапура, Квят — девятый

Голландский пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен занял первое место в первой свободной практике Гран-при «Формулы-1» в Сингапуре.

Свой лучший круг Ферстаппен проехал за 1 минуту и 40,259 секунды.

Вторым стал немец Себастьян Феттель из Ferrari с отставанием 0,167 секунды. Тройку лучших замкнул британец Льюис Хэмилтон из Mercedes (+0,666).

Российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят стал девятым, а его партнёр по команде француз Пьер Гасли — десятым.

Ранее сообщалось, что польский пилот Роберт Кубица покинет Williams по завершении сезона-2019.