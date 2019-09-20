Финкельштейн назвал ерундой жалобу зоозащитников на Нурмагомедова

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Президент М-1 Global Вадим Финкельштейн прокомментировал заявление директора британского отделения организации по защите животных PETA Элизы Аллен, которая выразила возмущение борьбой чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянина Хабиба Нурмагомедова с медведем.
Финкельштейн назвал ерундой жалобу зоозащитников на Нурмагомедова
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«Всё это какая-то ерунда. Похоже, что британцы просто пытаются пиариться таким образом, а то про них никто не говорит. Странно, что они пока молчат про бараньи папахи. Возможно, эти защитники и на них обратят своё внимание. Вещь это крайне популярная, я только прилетел из Абу-Даби, там каждый второй купил себе папаху», — сказал Финкельштейн в интервью RT.

Ранее депутат Госдумы Николай Валуев выразил сомнение, что Нурмагомедов тренировался с медведем.

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