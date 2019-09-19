Валуев сомневается, что Нурмагомедов тренировался с медведем
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«И этому верят? Я не понаслышке знаю о повадках медведей, в том числе и маленьких. Скорее всего, это лишь красивая история. Сейчас очень много историй, которые так или иначе призваны кого-то раскрутить. Иногда это называют хайпом, и за этим хайпом гоняются», — заявил Валуев в эфире радио «Комсомольская правда».
Также бывший боксёр добавил, что прыжок Нурмагомедова из клетки после победы над Макгрегором добавил чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе больше известности, чем результат поединка.
Ранее Нурмагомедов рассказал, как планирует воспитывать сына.