Валуев сомневается, что Нурмагомедов тренировался с медведем

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев считает, что история про тренировки российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова с медведем была придумана для привлечения внимания.

«И этому верят? Я не понаслышке знаю о повадках медведей, в том числе и маленьких. Скорее всего, это лишь красивая история. Сейчас очень много историй, которые так или иначе призваны кого-то раскрутить. Иногда это называют хайпом, и за этим хайпом гоняются», — заявил Валуев в эфире радио «Комсомольская правда».

Также бывший боксёр добавил, что прыжок Нурмагомедова из клетки после победы над Макгрегором добавил чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе больше известности, чем результат поединка.

Ранее Нурмагомедов рассказал, как планирует воспитывать сына.