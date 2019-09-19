Валуев сомневается, что Нурмагомедов тренировался с медведем

Короткая ссылка
Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев считает, что история про тренировки российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова с медведем была придумана для привлечения внимания.
Валуев сомневается, что Нурмагомедов тренировался с медведем
  • Instagram
  • © redfurymma_official

«И этому верят? Я не понаслышке знаю о повадках медведей, в том числе и маленьких. Скорее всего, это лишь красивая история. Сейчас очень много историй, которые так или иначе призваны кого-то раскрутить. Иногда это называют хайпом, и за этим хайпом гоняются», — заявил Валуев в эфире радио «Комсомольская правда».

Также бывший боксёр добавил, что прыжок Нурмагомедова из клетки после победы над Макгрегором добавил чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе больше известности, чем результат поединка.

Ранее Нурмагомедов рассказал, как планирует воспитывать сына.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить