Нурмагомедов рассказал, как планирует воспитывать сына

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что планирует привить сыну любовь к спорту и дисциплине.
Нурмагомедов рассказал, как планирует воспитывать сына
  • РИА Новости

«Сына в зал ещё не водил, его время придёт. Он будет тренироваться: мужчина обязан быть сильным и крепким не только умом, но и телом. Армейскую жизнь ему предстоит пройти. Дисциплина должна быть всегда и везде. Однако я бы сделал ему уклон на изучение языков и истории», — заявил Нурмагомедов в интервью Первому каналу.

Российский боец добавил, что поддержит сына, если тот выберет спортивную карьеру, однако не будет настаивать, чтобы он становился профессионалом.

Ранее Нурмагомедов рассказал, сколько сбрасывает перед боем.

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