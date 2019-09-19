Нурмагомедов рассказал, как планирует воспитывать сына
- РИА Новости
«Сына в зал ещё не водил, его время придёт. Он будет тренироваться: мужчина обязан быть сильным и крепким не только умом, но и телом. Армейскую жизнь ему предстоит пройти. Дисциплина должна быть всегда и везде. Однако я бы сделал ему уклон на изучение языков и истории», — заявил Нурмагомедов в интервью Первому каналу.
Российский боец добавил, что поддержит сына, если тот выберет спортивную карьеру, однако не будет настаивать, чтобы он становился профессионалом.
Ранее Нурмагомедов рассказал, сколько сбрасывает перед боем.