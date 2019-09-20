СМИ: «Краснодар» обсудит расторжение контракта с Мамаевым 20 сентября

Футбольный клуб «Краснодар» намерен обсудить вопрос о расторжении контракта с освобождённым из колонии по УДО полузащитником команды Павлом Мамаевым 20 сентября.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

До этого игрок прилетел в Краснодар, о чём он рассказал в своём Instagram.

Действующий контракт Мамаева с «Краснодаром» истекает в декабре 2019 года. Клуб уже подал заявление о расторжении соглашения в палату по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС).

Мамаев вышел на свободу 17 сентября.

Ранее супруга футболиста «Сочи» Ивана Новосельцева заявила, что её муж хуже Александра Кокорина и Мамаева.