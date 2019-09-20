СМИ: «Краснодар» обсудит расторжение контракта с Мамаевым 20 сентября
- РИА Новости
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
До этого игрок прилетел в Краснодар, о чём он рассказал в своём Instagram.
Действующий контракт Мамаева с «Краснодаром» истекает в декабре 2019 года. Клуб уже подал заявление о расторжении соглашения в палату по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС).
Мамаев вышел на свободу 17 сентября.
Ранее супруга футболиста «Сочи» Ивана Новосельцева заявила, что её муж хуже Александра Кокорина и Мамаева.