Гончаренко объяснил, почему Чалов не попал в стартовый состав ЦСКА на матч с «Лудогорцем»

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Главный тренер российского футбольного клуба ЦСКА Виктор Гончаренко объяснил, почему он решил не включать полузащитника Ильзата Ахметова и нападающего Фёдора Чалова в стартовый состав команды на матч первого тура группового раунда Лиги Европы с болгарским «Лудогорцем», в котором московский коллектив потерпел поражение со счётом 1:5.
Гончаренко объяснил, почему Чалов не попал в стартовый состав ЦСКА на матч с «Лудогорцем»
  • РИА Новости

«Мы проводим тесты и понимали, что Чалову и Ахметову надо дать паузу любой ценой», — цитирует специалиста официальный сайт «армейцев».

По словам Гончаренко, отсутствие на поле Чалова, вышедшего на замену на 53-й минуте, сказалось на действиях ЦСКА в атаке до перерыва.

«Наши нападающие в первом тайме за мяч не цеплялись», — добавил он.

Ранее сообщалось, что поражение от «Лудогорца» стало для ЦСКА крупнейшим в матчах Лиги Европы.

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