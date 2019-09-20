Гончаренко объяснил, почему Чалов не попал в стартовый состав ЦСКА на матч с «Лудогорцем»
- РИА Новости
«Мы проводим тесты и понимали, что Чалову и Ахметову надо дать паузу любой ценой», — цитирует специалиста официальный сайт «армейцев».
По словам Гончаренко, отсутствие на поле Чалова, вышедшего на замену на 53-й минуте, сказалось на действиях ЦСКА в атаке до перерыва.
«Наши нападающие в первом тайме за мяч не цеплялись», — добавил он.
Ранее сообщалось, что поражение от «Лудогорца» стало для ЦСКА крупнейшим в матчах Лиги Европы.